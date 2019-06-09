Открыто движение по наплавному мосту через Пур

Переправу через реку Пур между поселком Уренгой и микрорайоном Коротчаево открыли для проезда всех видов транспорта 7 июня. Компания "Ямбургтранссервис" завершила сборку наплавного моста, сообщает ИА "Север-пресс".

Стоимость проезда по понтонно-мостовой переправе бесплатна для жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов, без ограничений по количеству проездов. Остальным нужно оплачивать проезд - от 120 рублей за легковой автомобиль и более в зависимости от веса транспортного средства.

Понтоны наплавного моста эксплуатируются с осени прошлого года. Ширина понтонов 12 метров, из них 8 метров — проезжая часть, благодаря чему обеспечивается двухстороннее движение; пешеходные дорожки шириной по 2 метра. На наплавном мосту установлены ограждения и освещение — для безопасности эксплуатации.