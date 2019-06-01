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Тобольские медики собрали больше остальных пластикового вторсырья

Общество, 13:10 10 июня 2019

Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Коллектив инфекционного отделения ОБ №3 Тобольска собрал 62 кг 780 гр. пластикового вторсырья - это самое большое количество, сообщает пресс-служба Тобольские предприятия СИБУРа.

Всего на экоточку 8 июня удалось собрать 146 кг 926 гр.

Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Вторым по количеству собранного пластика стал коллектив жителей 10-го микрорайона - 45 кг 880 гр. Третьей признана Ирина Позднякова - 6 кг 860 гр.

Максим и Зульфия Рей принесли на экоточку более 2 кг пластика: "Мы живем под горой и, к сожалению, там очень много валяется пластиковых бутылок. Мы просто прошлись по территории. Будем и дальше принимать участие в таких мероприятиях, и тогда наш город станет чище".

Организаторы экоакции высказали благодарность волонтерам ТМГ Центра, которые приняли активное участие в организации и работе экоточки.

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# пластик , сбор , СИБУР , Тобольск , экоточка

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