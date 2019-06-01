Жительница Ишима поддалась на уловки мошенников

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

57-летняя жительница Ишима стала жертвой мошеннической схемы, сообщает региональное управление МВД России.

Полицейским потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сказал, что с ее счета пытаются снять крупную сумму денег. Чтобы гражданка не потеряла свои средства, необходимо сообщить номер карты и пришедший пин-код. Заявительница передала данные неизвестному. Разговор завершился, а затем женщине на телефон пришло оповещение о снятии 28 тыс. рублей. Потерпевшая позвонила в полицию.

По данному факту следователем отдела возбуждено уголовное дело по пункту г ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная в отношении электронных денежных средств". В настоящее время стражи порядка устанавливают личность, причастную к совершению данного преступления.

Полицейские настоятельно рекомендуют ни в коем случае не передавать личные данные неизвестным. Всю информацию проверять и перезванивать в отделение банка вашего населенного пункта.

Если вы подозреваете о совершенных в отношении вас мошеннических действиях, незамедлительно обратитесь в полицию.