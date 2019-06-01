Стартовал второй конкурс президентских грантов

| Фото: https://президентскиегранты.рф | Фото: https://президентскиегранты.рф

Второй конкурс президентских грантов 2019 года стартовал 10 июня, сообщают организаторы.

Социальные и культурные проекты могут подать некоммерческие организации всей страны.

В период приема заявок Фонд президентских грантов проведет обучающие мастер-классы в Амурской, Курской, Псковской и Новгородской областях, республиках Мордовия, Адыгея и Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе. Точные даты семинаров будут опубликованы в разделе "Мероприятия" и на страницах фонда в социальных сетях.

Представителям регионов, в которых не планируются очные мероприятия, фонд рекомендует пройти онлайн-курс "Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта". 10 видеоуроков, тесты и практические задания помогут лучше подготовить проект на конкурс президентских грантов.

Во втором конкурсе 2019 года заявки принимают до 31 июля. При этом Фонд президентских грантов рекомендует заявителям подать свой проект на конкурс не позднее 24 июля. В этом случае у авторов проектов останется время на устранение возможных технических ошибок, если они будут допущены при заполнении заявки.

Заявки принимаются в электронном виде. Вся конкурсная документация доступна в разделе "Конкурсы".

Итоги второго конкурса будут подведены к 14 октября, а стартовать поддержанные проекты смогут с 1 ноября 2019 года.

По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено до 4,5 млрд рублей.

Напомним, по итогам первого конкурса 31 СО НКО Тюменской области привлекли на реализацию проектов более 40 млн рублей.