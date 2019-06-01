В Ялуторовске появилось граффити с Коньком-горбунком

Cтрит-арт c Коньком-Горбунком появился на месте серой стены из бетонных блоков, вид которого портил красивый пейзаж, открывающийся со смотровой площадки Ялуторовского острога.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", граффити появилось в рамках проекта единороссов "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок". Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", координатор проекта Андрей Артюхов и глава города Вячеслав Смелик показали новое граффити ялуторовским школьникам

Идея стрит-арта родилась на встрече Андрея Артюхова с участниками обучающего партийного проекта "ПолитСтартап" в апреле. Он предложил начинающим политикам активнее включаться в уже действующие проекты "Единой России" и придумывать свои. "Ялуторовск должен стать одной из точек притяжения туристов в рамках проекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок". Город привлекает гостей и своей историей, и событийным календарем, однако поток туристов может быть больше, но над этим нужно работать", - уверен Андрей Артюхов. Он напомнил, что в регионе в октябре этого года - в период осенних школьных каникул - будет широко отмечаться день рождения Конька-горбунка, поскольку в октябре - 185-летие со дня первого издания сказки.

Итогом общих усилий активной молодежи "ПолитСтартапа", Общественной молодежной палаты при Ялуторовской городской думе и "Молодой гвардии "Единой России" стал стрит-арт объект. Граффити выполнил тюменский художник Артем Колычев по мотивам работы победителя конкурса рисунков "Палитра вдохновения" Марины Кудиновой, выпускницы Ялуторовской детской школы искусств им. С. И. Мамонтова.

Вячеслав Смелик отметил значимость того, что граффити с Коньком-горбунком появилось именно в остроге, основной точке притяжения туристов в Ялуторовске. Он подчеркнул: здесь проводится интерактивный семейный квест "По следам Конька-горбунка", который пользуется популярностью. Одним из главных слагаемых успеха организаторы считают настоящего Конька-горбунка, его появление у детей вызывает неизменный восторг. "Город примет активное участие и в дне рождения героя сибирской сказки в октябре, в Ялуторовске запланирован целый ряд мероприятий", - заверил Смелик.