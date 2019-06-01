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В Нижней Тавде утонул молодой человек

Происшествия, 13:54 10 июня 2019

ГИМС по Тюменской области | Фото: ГИМС по Тюменской области

Тело 19-летнего молодого человека достали спасатели из реки Саранка в Нижней Тавде вечером 7 июня. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал пресс-секретарь ГИМС Тюменской области Александр Зубарев.

"Речка протекает по самому населенному пункту. Обычно она маленькая, местами болотистая. После весны река чуть вышла из берегов. По предварительной информации, компания молодых людей решила переплыть с одного берега на другой. Один молодой человек, которому совсем недавно исполнилось 19 лет, не выбрался из воды", — рассказал Александр Зубарев.

Спасатели достали тело из воды вечером 7 июня. Как отмечают в ГИМС Тюменской области, это первый утонувший с начала лета.

Инна Пахомова

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# ГИМС , Нижняя Тавда , реки

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