Тюменец проведет в колонии семь лет за покушение на сбыт наркотиков

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На семь лет осужден житель Тюмени за покушение на сбыт наркотиков. Молодой человек честно признался сотрудникам полиции, что везет в машине 100 пакетиков с "синтетикой", сообщает прокуратура Тюменской области.

Ленинский районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя г. Тюмени. Он признан виновным в покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере.

Как следует из материалов уголовного дела, 15 ноября 2018 года на ул. Станционной сотрудники полиции для проверки документов остановили автомобиль Toyota Camry. Водитель заметно нервничал. Было принято решение провести досмотр.

На вопрос, есть ли у него запрещенные вещества, молодой человек ответил, что у него имеется 100 пакетиков с наркотиком. Наркоделец был задержан и по решению суда заключен под стражу.

Суд назначил ему семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в размере 150 тыс. рублей.