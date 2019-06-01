Пресс-секретарь уватской администрации впервые вышла на старт Сочинского триатлона

Виктория Малыгина | Фото: с личной страницы во ВКонтакте Виктория Малыгина | Фото: с личной страницы во ВКонтакте

Спринтерскую дистанцию триатлона в Сочи – 26 км преодолела менее чем за 2 часа 15 минут – установленное арбитрами время. Массу положительных эмоций принесло участие в масштабном соревновании, на участие в котором решилась впервые.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала спортсмен-любитель, пресс-секретарь администрации Уватского района, мать двоих детей Виктория Малыгина.

О забеге IRONSTAR триатлон узнала случайно, признается она, но как только изучила программу стартов, тут же зарегистрировалась и начала подготовку.

"Подготовку к триатлону начала в январские праздники. Пришла в бассейн Увата, пообщалась с тренерами. На триатлоне регламентное время – полчаса, 700 метров. В бассейне я проплыла эту дистанцию за 24 минуты. Никто меня к соревнованиям не готовил, единственное, спрашивала у профессионалов, чтобы технику подсказали. По шоссе ездила на своем маутинбайке, а бегаю я давно. Нисколько не жалею об участии в триатлоне – это было здорово. Ведь время на финише показала еще меньше, чем дома", - говорит Виктория Малыгина.

| Фото: c личной страницы Виктории Малыгиной во ВКонтакте | Фото: c личной страницы Виктории Малыгиной во ВКонтакте

IRONSTAR в Сочи предполагал участие профессионалов и любителей на двух дистанциях – 113 и 26 км. Их нужно было проплыть, проехать на велосипеде и пробежать. Проплыть 750 метров и Имеретинской бухте, проехать на велосипеде 20 км и пробежать 5 км за один раз – все это выбрала для себя жительница Увата.

"Заявки на сочинский триатлон поступили от около 800 участников, а финишировали в итоге 603 человека. Не уложились в лимит девять человек, трое дисквалифицированы, не финишировали – пять. Остальные просто не стартовали. Старт проходил в Адлерском районе, Имеретинской бухте 1 июня. Впечатления от соревнований до сих пор яркие. На протяжении всего триатлона меня поддерживала моя группа поддержки – мама", - сказала Виктория Малыгина.

| Фото: c личной страницы Виктории Малыгиной во ВКонтакте | Фото: c личной страницы Виктории Малыгиной во ВКонтакте

Дополнительный стимул для участников – любителей триатлона дает то, что рядом с ними бегут профессионалы, которые съехались в Сочи из разных уголков мира. А еще на старт вышли люди с ограниченными возможностями здоровья – это серьезная мотивация для тех, кто бежал на своих ногах, добавляет Виктория.

Сама она спортом увлеклась в 2001 году. До этого, признается, ее интересовало только творчество. Но когда начались проблемы со здоровьем, решила бросить вызов судьбе – начала бегать. К забегам на длинные дистанции добавился велосипед – маутинбайк. Кстати, умение ездить на нем выручило ее на сочинском триатлоне – шоссейного велосипеда не досталось.

В 2018 году Виктория Малыгина участвовала в трейлраннинге по горам. Это был Крымский забег на 34 км, набор высоты - до 1 тыс. метров.

"Впереди Конжаковский марафон в Свердловской области около Краснотурьинска в июле. 42 км по горам – 21 вверх и 21 вниз. Тоже буду участвовать впервые. А еще мечтаю попасть на триатлон в Казани в 2020 году", - поделилась пресс-секретарь администрации Уватского района Виктория Малыгина.

Анжела Лебедева