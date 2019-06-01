"Спортивный заряд" ждет тюменцев в городе и на природе

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Зарядки проекта "Спортивный заряд" проходят на десяти городских площадках Тюмени, в Гилевской роще, экопарке "Затюменский" и в Комсомольском сквере, сообщает администрация областного центра.

Напомним, "Спортивный заряд" – это проект, призванный приобщить к здоровому образу жизни как можно больше тюменцев. По вторникам, пятницам и субботам на официальных площадках горожан ждут опытные тренеры. Простые, но эффективные упражнения займут всего 15 минут и позволят взбодриться.

В городе зарядки проходят по вторникам и пятницам на десяти официальных площадках: у управы Ленинского административного округа (ул. Мельникайте, 74); у управы Центрального административного округа (ул. Новгородская, 10); у СК "Строймаш" (ул. Мельничная, 1); у спортивного клуба "Мир борьбы" (ул. Беляева, 33, строение 1); на Городской площади (у администрации города Тюмени, ул. Первомайская, 20); в сквере Казачьи луга (ул. Домостроителей, 22/2); у ДЮЦ "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140 а); у ЦОП "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1); у ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2-б). Начало в 8 часов 30 минут.

Десятая площадка расположилась на площади Европы. В 6 часов 30 минут занятия здесь проводят активные тюменцы Кирилл Сергеев и Вадим Шимин. По субботам и воскресеньям они проводят зарядку в 8 часов.

Также по выходным в 9 часов всех желающих ждут на утренние тренировки в Гилевской роще, экопарке "Затюменский", Комсомольском сквере.