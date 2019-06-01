Юнармейцы области встретятся на игре "Победа"

| Фото: Центр "Аванпост" | Фото: Центр "Аванпост"

Около 10 команд из районов Тюменской области примут участие в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры "Победа" на базе центра "Аванпост" 12 июня, сообщают организаторы.

Торжественное открытие начнется в 11 часов.

Командам предстоит пройти четыре этапа. Им необходимо будет в формате эстафеты произвести неполную разборку и сборку ММГ АК-74М, снарядить магазин РПК-74 учебными патронами, продемонстрировать строевую подготовку, преодолеть военизированную эстафету: переползание под колючей проволокой, бег по бревну, метание гранаты на точность, преодоление забора, бег по колесам, преодоление двухметрового рва, и представить свою команду на этапе "Визитка".

Команда — победитель регионального этапа получит возможность представить Тюменскую область в финале Всероссийской военно-спортивной игры "Победа", которая пройдет в Москве в июле.