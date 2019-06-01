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Более двадцати огнеборцев тушили пожар в Зареке в Тюмени

Происшествия, 15:16 11 июня 2019

МЧС России | Фото: МЧС России

25 пожарных боролись с пламенем, охватившим дом, гараж и надворные постройки на ул. Заозерной в Тюмени 11 июня. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Геннадий Грибич.

Вызов поступил в 10 часов 29 минут. Огнеборцы были на месте в 10 часов 38 минут. Работали шесть единиц техники, в тушении задействовали 25 человек личного состава.

"Дом размерами 10 на 15 метров, по предварительной информации, поврежден по всей площади. По степени повреждения гаража и надворных построек информации пока нет", — сообщил Геннадий Грибич. Он также заверил, что пострадавших нет.

По словам Геннадия Грибича, дом был на два хозяина. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям.

Инна Пахомова

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# дом , МЧС , пожары

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