Тюменская скалолазка участвовала в открытии скалодрома в Китае

| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Тюменская скалолазка Мария Красавина в составе сборной России приняла участие в спортивном празднике, посвященном открытию скалодрома "Entre-Prises" в спортивном университете Пекина, сообщает Федерация скалолазания России.

"Для меня приглашение в Китай стало приятной неожиданностью. Планировала поехать туда только осенью на этап Кубка мира, - говорит чемпионка мира, обладатель Кубка мира Мария Красавина. – Впечатления от поездки только положительные. Скалодром очень хороший, великолепное трение как на зацепках, так и на стене. Само мероприятие тоже было организовано достойно. Утром немного не хватало зрителей, так как полюбоваться лазанием под палящим солнцем решились немногие. Зато вечером болельщиков было гораздо больше, и они активно поддерживали".

| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Главная задумка организаторов – дать возможность китайским спортсменам, не входящим в состав сборной страны, подышать одним воздухом с легендами.

"Нас позвали для популяризации скалолазания. Мы сделали несколько показательных пролазов. А потом активно общались с местными ребятами. Они были рады этой встрече. У хозяев было много вопросов. Мне даже удалось помочь поставить личный рекорд одному из спортсменов. Он воспользовался моими подсказками по технике, - рассказал победитель Всемирных игр, победитель этапов Кубка мира, пермяк Дмитрий Тимофеев, недавно обновивший собственное достижение до 5,55. – С интересом с нами общались и самые маленькие зрители: просили автографы и фото на память".