Пять выпускников области получили высший балл по профильной математике

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Сразу пятеро выпускников Тюменской области сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов, сообщает региональный департамент образования и науки.

Среди них учащиеся школы №67 Тюмени, Тюменского президентского кадетского училища и трое выпускников Областной физико-математической школы. К слову, 11-классники ФМШ Елизавета Арцер и Рустам Садыков были участниками телемоста "Сто баллов для победы", который проходил весной в рамках областного форума "Большая перемена".

Рустам Садыков одерживал победы в таких олимпиадах, как "Информационные технологии" университета ИТМО, олимпиада СПбГУ по информатике, "Высшая проба", "Физтех". Елизавета Арцер не просто отличница, но и неоднократный дипломант регионального и участник заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победитель олимпиады "Информационные технологии" университета ИТМО.

"В школе мы постоянно участвуем в олимпиадах, турнирах, слетах, конференциях. Это превосходная тренировка не только для гибкости мышления, но и для умения справляться с волнением", - отметил Рустам Садыков.

По словам Елизаветы Арцер, для поступления она рассматривает вузы региона. "Планирую связать свою жизнь с нефтяной отраслью — это хороший вариант", — поделилась она.

Добавим, что основной период ЕГЭ в 2019 году проходит с 27 мая по 1 июля. Ребятам уже стали известны результаты по географии, литературе и математике.

Выпускники, которые не смогли присутствовать на экзаменах в основные сроки по уважительным причинам, напишут ЕГЭ по выбранным предметам в резервные дни с 17 июня по 1 июля.