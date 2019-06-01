Дефицит важных веществ выявлен в почве спустя десятилетия после пожаров

| Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Резко выраженный дефицит практически всех микро- и макроэлементов в составе почв на участках пожаров с разным сроком давности выявили ученые, сообщает ТюмГУ.

Исследования тундровых почв проводились на территориях Ямала, с момента пожаров на которых прошло 2 года и 28 лет. Ученые ТюмГУ выяснили, что если сразу после пожара в почве наблюдалось накопление цинка, кадмия и фосфора, то через пару десятков лет концентрация этих веществ, а также cеры, ртути и серебра остается существенно меньше, чем на землях не подвергшихся горению.

По словам сотрудника Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Дмитрия Московченко, наиболее подверженными пожарам являются территории с лишайниками – ценным кормом северного оленя. Это усиливает проблему нехватки пастбищ в условиях современного роста поголовья.

В тундрах происходит интенсивное послепожарное перемещение элементов в растения, заселяющие нарушенные участки. Это приводит к снижению содержания их в почве. "В результате торфяных пожаров произошло поступление в почву элементов, которые интенсивно накапливались растениями - фосфора, цинка, кадмия. За время послепожарного восстановления растительности последовал обратный процесс", - рассказал Дмитрий Московченко.

По мнению специалистов, в условиях повсеместного дефицита физиологически важных микроэлементов для быстрого восстановления растительности необходимо использовать микроудобрения.