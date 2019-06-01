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Дошколята Нижнетавдиского района соревновались на фестивале ГТО

Общество, 13:04 12 июня 2019

dusch-ntavda.ru | Фото: dusch-ntavda.ru

48 ребят приняли участие в первом фестивале ГТО среди воспитанников детского сада "Колосок" в Нижнетавдинском районе, сообщает администрация муниципалитета.

Победителями фестиваля стали Арина Базадырова и Степан Лысенок. Второе место у мальчиков занял Артём Тарачила, третье – Иван Федоткин. Среди девочек серебряным призером фестиваля стала Екатерина Давыдова, бронзовым – Варвара Орлова.

Девочки и мальчики 6-7 лет из четырех корпусов детского сада соревновались в беге на 30 м, прыжке в длину, наклоне вперед, отжиманиях, поднимании туловища из положения лежа на спине.

В общем зачете сильнейшей оказалась команда корпуса № 1"Колосок", второе место завоевали дети из корпус №4 "Ручеек", третье – корпуса №3 "Росинка".

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# дошкольники , Нижнетавдинский район , фестиваль ГТО

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