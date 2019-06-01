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Тюменцев приглашают на Всеросийскую выставку собак

Общество, 14:06 12 июня 2019

Тюменский областной кинологический клуб во ВКонтакте | Фото: Тюменский областной кинологический клуб во ВКонтакте

Всероссийская выставка западно-сибирских лаек пройдет в Тюмени 15 июня, сообщает Государственный аграрный университет Северного Зауралья.

Выставка стартует в 10 часов возле седьмого корпуса вуза (Рощинское шоссе, д. 2)

По словам организаторов, на соревнование приедут около 400 собаководов из разных регионов страны. Выступления лаек пройдут в трёх возрастных категориях.

Награждение владельцев лучших собак состоится 16 июня с 14 до 16 часов.

Напомним, выставка проводится раз в пять лет, в Тюмени она проходила в 2014 году, а ранее в Кирове и Каменск-Уральске.

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# выставка , собаководство , университет Северного Зауралья

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