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Тюменская область вошла в Топ-5 регионов по числу новорожденных в 2018 году

Общество, 17:16 12 июня 2019

severpost.ru | Фото: severpost.ru

Тюменская область вошла в пятерку лидеров рейтинга регионов, где в 2018 году родилось большее число малышей, данные Росстата сообщает RT.

В регионе появились на свет 50 тыс. новорожденных, этот показатель позволил занять пятую позицию в рейтинге. Возглавила его Москва, где родилось 132 тыс. 100 человек, на втором месте – Московская область (83 тыс. человек). Также в Топ-5 вошли Краснодарский край, где 64 тыс. 500 новорожденных, и Санкт-Петербург – 64 тыс.

Всего в 2018 году в России родились 1,6 млн человек.

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# новорожденные , рейтинг , Росстат

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