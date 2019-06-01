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13 июня в Тюмени будет пасмурно и дождливо

Общество, 07:30 13 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Не выше плюс 12 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 13 июня, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурный дождливый день. К вечеру похолодает до плюс 10 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 46-74 %.

В этот день над Тюменью будет властвовать северо-западный ветер, его основная скорость - 4-8 метров в секунду. Однако порывы в светлое время суток могут достигать 19 метров в секунду.

Атмосферное давление остается пониженным 744-751 мм рт. ст.

Заход солнца в 21 час 33 минуты. Долгота дня 17 часов 51 минуту.

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