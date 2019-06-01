В Ишиме водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

| Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» | Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

Девятилетняя девочка пострадала от наезда автомобиля на пешеходном переходе в Ишиме. Авария произошла 11 июня на пересечении улиц Карла Маркса – Иркутская.

56 летний водитель на автомашине ПРМ при повороте налево не пропустил несовершеннолетнего пешехода на зебре. В результате ДТП девятилетняя девочка получила травмы.

С начала года сотрудники ОГИБДД МО МВД России "Ишимский" зарегистрировали 13 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 14 несовершеннолетних получили различные травмы.

Соб. инф.