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В Ишиме водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Происшествия, 17:16 13 июня 2019

ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» | Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

Девятилетняя девочка пострадала от наезда автомобиля на пешеходном переходе в Ишиме. Авария произошла 11 июня на пересечении улиц Карла Маркса – Иркутская.

56 летний водитель на автомашине ПРМ при повороте налево не пропустил несовершеннолетнего пешехода на зебре. В результате ДТП девятилетняя девочка получила травмы.

С начала года сотрудники ОГИБДД МО МВД России "Ишимский" зарегистрировали 13 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 14 несовершеннолетних получили различные травмы.

Соб. инф.

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# ГИБДД , дорожная авария , ДТП , Ишим , пешеходный переход

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