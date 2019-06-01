Новый корпус Института физкультуры ТюмГУ готов к открытию

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Завершилось строительство нового корпуса Института физической культуры ТюмГУ на ул. Пржевальского в Тюмени. Здание площадью 11 тыс. квадратных готовится к официальному открытию, сообщает пресс-служба вуза.

С началом нового учебного года многофункциональный комплекс готов принять не только студентов и преподавателей, но и многих других жителей города. Здесь есть все для современного учебного и научного процессов, совершенствования спортивного мастерства профессионалами по многим дисциплинам и занятий массовой физической культурой.

С вводом комплекса в эксплуатацию кампус ТюмГУ прирастет на 11 тыс. квадратных метров. Его спортивное ядро – плавательный бассейн на шесть дорожек и несколько многофункциональных залов. В их числе - зал игровых видов спорта площадью более тысячи квадратов, немногим меньше отведено гимнастам всех направлений – почти 700 квадратных метров.

Кроме того, есть все необходимые аудитории для занятий, в том числе компьютерный класс, конференц-зал с возможностью проводить видеоконференции, лаборатория функциональной диагностики, медицинский кабинет, комфортабельные раздевалки, душевые и, конечно, столовая. Надо отметить, что все это адаптировано и для людей с ограниченными физическими возможностями.