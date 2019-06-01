Компания "Газпром энергосбыт Тюмень" приняла участие во Всероссийском фестивале #ВместеЯрче

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Акционерное общество "Газпром энергосбыт Тюмень" в четвертый раз приняло участие во Всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ компании.

"Бульвар энергоэффективных технологий" принимал жителей и гостей Ханты-Мансийска 12 июня 2019 года — во время празднования Дня России: специалисты компаний энергетической отрасли и сферы ЖКХ в доступной форме рассказывали о принципах энергосбережения, а также демонстрировали новые технологии, которые позволяют рационально расходовать электроэнергию, уделяя внимание сохранению природных ресурсов.

Павильон "Газпром энергосбыт Тюмень" привлек внимание не только взрослых, но и детей. На примере использования разных ламп — накаливания, энергосберегающей и светодиодной — специалисты компании в доступной форме рассказывали о том, что сегодня можно достигать существенной экономии энергоресурсов, при этом не снижая качества жизни, а посетители, в свою очередь, делились своими лайфхаками, которые свидетельствуют: тема энергосбережения для современного человека более чем актуальна. Некоторые советы размещались на гигантском стенде с сюжетами из комиксов, к раскрашиванию которых были привлечены не только юные посетители павильона "Газпром энергосбыт Тюмень", но и их родители. В итоге у них получилась настоящая картина.

Взрослых гостей АО "Газпром энергосбыт Тюмень" также заинтересовало предложение переходить на получение квитанций-извещений об оплате электроэнергии на электронную почту, а из старых платежных документов, например, делать оригами: кстати, тут же можно было научиться собирать из листа бумаги фигурки животных. Приняв участие в мастер-классе по оригами и раскрасив картину, многие юные художники переходили на следующую станцию павильона, где на наглядном "умном манекене" можно было отработать правильные практические действия по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему после воздействия на него электрического тока, а далее — с чувством выполненного долга сфотографироваться в фотозоне с Instagram-рамкой.

Капризы погоды не испортили праздника: в течение всего дня к энергетикам приходили посетители, которые узнавали о деятельности АО "Газпром энергосбыт Тюмень" в области энергосбережения.

Напомним, что компания является активным участником программ энергоэффективности, реализуя проекты, в рамках которых модернизирует системы освещения, устанавливает системы умного учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы ХМАО-Югры. Так, количество общеобразовательных учреждений, которые уже сегодня используют современные автоматизированные системы освещения, в том числе посредством заключения энергосервисных контрактов, стабильно растет. Среди последних реализованных проектов компании — полная модернизация внутренней и уличной систем освещения школы №7 г. Лянтора, а также модернизация системы уличного освещения на территории общеобразовательной школы №7 и гимназии "Лаборатория Салахова" в Сургуте.

Эффективность энергосервисных проектов признана на федеральном уровне: так, проект АО "Газпром энергосбыт Тюмень" "Интеллектуальное освещение образовательных учреждений посредством заключения энергосервисного контракта" в 2019 году был включен в Банк решений "Умного города".

О первостепенной важности вопроса рационального использования природных ресурсов говорит внимание к нему окружных властей: финал фестиваля традиционно был отмечен посещением губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой в сопровождении заместителя губернатора Андрея Зобницева и главы города Максима Ряшина. Глава округа оценила работу павильонов участников фестиваля, подписала личную декларацию в пользу энергосберегающего образа жизни.