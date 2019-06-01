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В Тобольске стартовал юбилейный "Кубок кремля" по теннису

Спорт, 13:05 14 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 50 человек принимают участие в XX "Кубке тобольского кремля" по теннису.

На кортах встретятся теннисисты из Пермского края, Омской, Челябинской, Московской, Тюменской, Свердловской, Курганской областей, Югры и Ямала.

На торжественном открытии соревнований зрителей и участников приветствовал глава города Максим Афанасьев.

"Тобольский турнир стал уже доброй традицией. Нужно отдать должное инициаторам соревнований, которые 20 лет назад провели первый кубок, и в дальнейшем ни один год из двадцати не стал исключением. Надеюсь, что участники проявят свой азартный характер и мы увидим яркие игры", - отметил он.

Игры турнира проходят в одиночном и парном разрядах. Итоги будут подводиться в нескольких возрастных категориях. Кубок пройдет на кортах гостиницы "Славянская" и 12-й школы.

Финальные встречи и награждение победителей состоятся 15 июня.

Евгений Новосёлов

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# теннис , Тобольск

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