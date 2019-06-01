МЧС: покупать пожарные извещатели предлагают только мошенники

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Мошенники в форме сотрудников МЧС предлагают тюменцам приобрести автономные дымовые пожарные извещатели. За устройство, стоящее не более 500 рублей неизвестные просят 4 тыс. рублей. Ведомство ничего не продает, а также не взимает с населения плату за услуги, предупреждает МЧС по Тюменской области.

В межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы поступают сообщения от жителей Заводоуковского округа и Упоровского района, о том, что к ним приходят люди, представляющиеся сотрудниками МЧС и предлагают приобрести автономные дымовые пожарные извещатели.

За устройство они просят 4 тыс. рублей. Однако реальная стоимость извещателя - от 300 до 500 рублей. На уловки мошенников попадаются, как правило, люди старшего возраста. Через некоторое время после дорогостоящей покупки, они звонят детям или знакомым и уточняют реальную стоимость дымового извещателя, и только после этого понимают, что стали жертвой мошенников.

"Мы призываем граждан проявлять бдительность и не попадаться на уловки мошенников. Чтобы не стать их жертвой, обязательно перепроверяйте данные, указанные в их так называемых служебных удостоверениях. Не ленитесь и не стесняйтесь звонить в межрайонный отдел надзорной деятельности", - отметил начальник отдела Базарбай Кудайбергенов.