Тюменского автомобилиста за ДТП с гибелью отправили в суд

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Водитель Mercedes, из-за которого в пьяной аварии один человек погиб, а другой был тяжело ранен, предан суду в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

25-летний житель областного центра 27 апреля 2019 года после употребления спиртного в ночном клубе в четвертом часу утра сел за руль автомобиля Mercedes-Benz. Двигаясь по второстепенной дороге по ул. Советской, он на нерегулируемом перекрестке Советской и Профсоюзной не уступил дорогу ВАЗ- 2111, двигавшемуся по главной дороге.

В результате столкновения водитель ВАЗ погиб на месте, а его пассажирка получила тяжкий вред здоровью. Обвиняемый по решению суда был заключен под стражу.

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение и направила материалы уголовного дела в Центральный районный суд. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.