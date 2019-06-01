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Более двухсот юных тоболяков нарисовали любимые места родного города

Общество, 19:08 14 июня 2019

amtg-rus.ru | Фото: amtg-rus.ru

Более 200 юных тоболяков стали участниками детского проекта "Маленький город глазами маленьких жителей". Конкурс организовала Ассоциация малых туристских городов, сообщается на сайте организации.

Проект стартовал одновременно в 14 малых городах из 10 регионов России: в Азове, Боровске, Гороховце, Елабуге, Ельце, Каргополе, Кунгуре, Мышкине, Соликамске, Суздале, Тарусе, Тобольске, Угличе и Гаврилов Посаде. Дети от 4 до 14 лет рисовали свое любимое место в городе, куда бы они хотели пригласить своих сверстников. Дополнительно к рисунку необходимо было сделать аннотацию о том, почему ребенок хочет пригласить туда гостей.

Всего в конкурсе участвовали более 850 детей. Работы исполнены в разных техниках рисования: масло, акварель, гуашь, фломастеры, маркеры. Организаторы отобрали 14 лучших работ - по одной от каждого города. из которых будет создана серия сувенирных открыток с видами городов, выполненных по детским эскизам.

В Тобольске лучшей стала работа с изображением Софийско-Успенского кафедрального собора.

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# конкурс , рисование , туризм

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