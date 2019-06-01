Более двухсот юных тоболяков нарисовали любимые места родного города
Более 200 юных тоболяков стали участниками детского проекта "Маленький город глазами маленьких жителей". Конкурс организовала Ассоциация малых туристских городов, сообщается на сайте организации.
Проект стартовал одновременно в 14 малых городах из 10 регионов России: в Азове, Боровске, Гороховце, Елабуге, Ельце, Каргополе, Кунгуре, Мышкине, Соликамске, Суздале, Тарусе, Тобольске, Угличе и Гаврилов Посаде. Дети от 4 до 14 лет рисовали свое любимое место в городе, куда бы они хотели пригласить своих сверстников. Дополнительно к рисунку необходимо было сделать аннотацию о том, почему ребенок хочет пригласить туда гостей.
Всего в конкурсе участвовали более 850 детей. Работы исполнены в разных техниках рисования: масло, акварель, гуашь, фломастеры, маркеры. Организаторы отобрали 14 лучших работ - по одной от каждого города. из которых будет создана серия сувенирных открыток с видами городов, выполненных по детским эскизам.
В Тобольске лучшей стала работа с изображением Софийско-Успенского кафедрального собора.