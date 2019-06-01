Международная IT-конференция пройдет в Тюмени
Прием заявок для участия в VIII Международной научно-технической конференции-конкурсе "Новые информационные технологии в нефтегазовой отрасли и образовании" начинается в Тюменском индустриальном университете, сообщает пресс-служба вуза.
Мероприятие организовано кафедрой Кибернетических систем Института геологии и нефтегазодобычи ТИУ при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Основные направления (секции) конференции:
1. Системный анализ и математическое моделирование технологических процессов, машин и механизмов с использованием САЕ — технологий.
2. Программное и аппаратное обеспечение для автоматизации систем управления в нефтегазовой отрасли, SCADA-системы.
3. Мехатроника, робототехника и нейронные сети.
4. Новые информационные технологии в решении задач энерго- и ресурсосбережения.
5. Новые информационные технологии в биомедицине и экологии.
6. Новые информационные технологии в образовании.
К участию в конкурсе приглашают обучающихся бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры высших учебных заведений России. В конференции могут принять участие также представители профессорско-преподавательского состава вузов и представители предприятий. Участие докладчиков в конференции бесплатное.
Каждый автор может представить на конференцию не более 2 докладов. Докладчикам для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо в срок до 1 ноября 2019 года направить тексты статей (докладов) объемом не более 4 (полных) страниц на e–mail: bakanovskajaln@tyuiu.ru.
Мероприятие пройдет 28 ноября 2019 года по адресу: Тюмень, ул. Мельникайте, 70.
Регистрация на конференцию проводится до 23 ноября на сайте.