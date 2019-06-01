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В Тюменском районе выберут лучшего оператора машинного доения

Общество, 15:27 14 июня 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Конкурс среди операторов машинного доения пройдет в Тюменском районе 17 июня, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

В нем будут состязаться представители ведущих сельхозпредприятий: совхоза "Червишевский", учхоза ГАУ Северного Зауралья, агрофирмы "Луговская", птицефабрики "Боровская", ООО "Ясень-Агро" и племенного завода "Тополя".

Экспертами выступят работники управления агропромышленного комплекса района, Тюменского ветцентра и райкома профсоюза работников АПК.

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# надои молока , Тюменский район

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