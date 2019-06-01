В Тюменском районе выберут лучшего оператора машинного доения
| Фото: admtyumen.ru
Конкурс среди операторов машинного доения пройдет в Тюменском районе 17 июня, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.
В нем будут состязаться представители ведущих сельхозпредприятий: совхоза "Червишевский", учхоза ГАУ Северного Зауралья, агрофирмы "Луговская", птицефабрики "Боровская", ООО "Ясень-Агро" и племенного завода "Тополя".
Экспертами выступят работники управления агропромышленного комплекса района, Тюменского ветцентра и райкома профсоюза работников АПК.