Парад детских колясок и велосипедов пройдет в день рождения Ялуторовска

| Фото: МАУК "Арт-вояж" Ялуторовска | Фото: МАУК "Арт-вояж" Ялуторовска

Первые 15 заявок принято на парад колясок и велосипедов в День города, 29 июня. Это конкурс, который ялуторовчане любят. Прием заявок продлится до 20 июня.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила заместитель директора по культурно-досуговой деятельности "Арт-Вояж" Ялуторовска Анастасия Петелина.

Парад детских колясок и велосипедов пройдет в общем шествии, которое организаторы назвали "Из прошлого в будущее".

| Фото: МАУК "Арт-вояж" Ялуторовска | Фото: МАУК "Арт-вояж" Ялуторовска

"Задача участников конкурса колясок и велосипедов – единый стиль, связанный с 360-летием Ялуторовска, - говорит она. - Лучшие коляски отберет жюри. Больший акцент при определении победителя будет отдан креативности. Бывает настолько сложное оформление, что семьи превращают коляски в космические аппараты и другое, и это члены жюри отмечают в первую очередь".

| Фото: МАУК "Арт-вояж" Ялуторовска | Фото: МАУК "Арт-вояж" Ялуторовска

Победители конкурса будут отмечены специальными дипломами и игрушками. Как заметила Анастасия Петелина, в прошлые годы в параде детских транспортных средств принимали участие до 40 семей, в этот раз, наверняка, будет больше.

| Фото: МАУК "Арт-вояж" Ялуторовска | Фото: МАУК "Арт-вояж" Ялуторовска

Также в день города в Ялуторовске пройдет конкурс "Мисс и мистер детский сад". Это ежегодный конкурс, которому более 10 лет. Он пройдет на открытой площадке в Городском саду.

"От каждого детсада приходят заявки. У этого конкурса несколько этапов, с ними работают режиссеры. Так как они показывают свои творческие номера: поют, танцуют, ставят мини-спектакли. Конкурс дошколят собирает много зрителей", - отметила Анастасия Петелина.

360-летие Ялуторовска горожане и гости отметят 29 июня. Несколько акций объявили накануне организаторы. Они связаны с этапами истории, уроженцами Ялуторовска, которые прославили его далеко за пределами, и современностью города. День города - масштабное мероприятие, которое соберет десятки тысяч людей, объединенных любовью к Ялуторовску, добавила заместитель директора по культурно-досуговой деятельности "Арт-Вояж" Ялуторовска Анастасия Петелина.

Анжела Лебедева