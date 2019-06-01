Анастасия Васиуллина участвовала в раскопках Афинской агоры

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Сотрудник Института X-BIO Тюменского государственного университета, почвовед Анастасия Васиуллина приняла участие в летней школе, проходившей в греческих Афинах, сообщает пресс-служба вуза.

Здесь собрались археологи и геоархеологи из США, Германии, Израиля, Словении, Италии и России. Ученые использовали в геоархеологических исследованиях методы микроморфологии, инфракрасной спектроскопии с Фурье-преобразованием и сканирующей электронной микроскории, которые позволяют понять процессы формирования отложений археологических объектов.

Интерпретация событий на территории исследования была основана на четырех профилях, находящихся в пределах Древней Афинской агоры (торговой площади), расположенной в центре греческой столицы.

В ТюмГУ классические и античные исследования развиваются как в Институте cоциально-гуманитарных наук в Тюмени, так и в тобольском филиале ТюмГУ, где создана лаборатория "Современное антиковедение и рецепция классического наследия в Западной Сибири" под руководством известного антиковеда профессора Марины Лаптевой.