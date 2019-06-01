  • 14 июня 201914.06.2019пятница
  • USD64,6314
    EUR73,0141
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер северо-восточный

Анастасия Васиуллина участвовала в раскопках Афинской агоры

Общество, 16:00 14 июня 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Сотрудник Института X-BIO Тюменского государственного университета, почвовед Анастасия Васиуллина приняла участие в летней школе, проходившей в греческих Афинах, сообщает пресс-служба вуза.

Здесь собрались археологи и геоархеологи из США, Германии, Израиля, Словении, Италии и России. Ученые использовали в геоархеологических исследованиях методы микроморфологии, инфракрасной спектроскопии с Фурье-преобразованием и сканирующей электронной микроскории, которые позволяют понять процессы формирования отложений археологических объектов.

Интерпретация событий на территории исследования была основана на четырех профилях, находящихся в пределах Древней Афинской агоры (торговой площади), расположенной в центре греческой столицы.

В ТюмГУ классические и античные исследования развиваются как в Институте cоциально-гуманитарных наук в Тюмени, так и в тобольском филиале ТюмГУ, где создана лаборатория "Современное антиковедение и рецепция классического наследия в Западной Сибири" под руководством известного антиковеда профессора Марины Лаптевой.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Греция , раскопки , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:27 14.06.2019Капсулу с посланием к новому поколению врачей откроют через пятьдесят лет
17:11 14.06.2019Почти сто семьдесят особенных детей проходят реабилитацию в ишимском центре "Согласие" ежегодно
17:05 14.06.2019Открыт прием заявок на участие в праздничном шествии в Ялуторовске
16:54 14.06.2019Тюменцам напоминают, как не стать жертвой мошенников