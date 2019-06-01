На мусоросортировочном заводе обработали более ста тысяч тонн ТКО с начала года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

102 тыс. тонн твердых коммунальных отходов обработали на Тюменском мусоросортировочном заводе за пять месяцев 2019 года, сообщает Тюменское экологическое объединение.

В процессе работы мусоросортировочного комплекса обрабатывается 95 % поступающих коммунальных отходов, что на 35 % выше целевых показателей, установленных нацпроектом "Экология" до 2024 года.

В Тюменской области в полном соответствии с концессионным соглашением выстраивается система коммунальной инфраструктуры. В 2019 году будут введены в эксплуатацию еще два завода - в Тобольске и Ишиме. Строгое соблюдение территориальной схемы обращения с отходами позволит обеспечить безопасное захоронение коммунальных отходов.

По словам генерального директора ООО "ТЭО" Константина Фрумкина, одна из ключевых задач регионального оператора - выстраивание системного подхода к работе отрасли.

"Компания обеспечивает плановую загрузку и эксплуатацию концессионного объекта. Новая система позволяет не только учитывать объемы произведенных отходов, но и экологически безопасно их обрабатывает, вовлекая часть отходов во вторичную переработку", — отметил он.