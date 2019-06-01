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Акция "Дороги без ДТП" прошла в Казанском районе

Общество, 09:35 17 июня 2019

kazanka.admtyumen.ru | Фото: kazanka.admtyumen.ru

Опрос водителей автотранспорта в рамках акции "Дороги без ДТП" провели сотрудники полиции совместно с педагогами и волонтерами в Казанском районе, сообщает администрация муниципалитета.

Число происшествий на дорогах Казанского района продолжает расти. За пять месяцев 2019 года зарегистрировано пять аварий, в результате которых 11 человек получили травмы, двое из них - дети.

Участники опроса, поддержав данную акцию, охотно отвечали на вопросы. Каждый участник из рук помощников ГИБДД получил памятку "ТормозиРадиДетей" и карманный календарь "Сбавь скорость".

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# водители , ДТП , Казанский район , опрос

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