Тюменское приложение для заказа услуг Wapex покоряет всероссийский рынок

| Фото: wapex.pro | Фото: wapex.pro

Бесплатное мобильное приложение Wapex для заказа услуг самого широкого спектра, разработанное тюменцами, станет доступным для всех жителей России, а в перспективе может охватить и ближнее зарубежье.

Это удобное приложение аккумулирует множество услуг, которые в тот или иной момент жизни требуются каждому. С помощью Wapex можно вызвать сантехника, заказать услуги электрика, сделать ремонт квартиры, ремонт бытовой техники и даже подстричь собаку (груминг). И доступно это всего лишь в несколько кликов.

Приложение интуитивно понятно в освоении, однако для удобства на сайте wapex.pro приведена подробная инструкция и полезные советы пользователям. Для безопасности заказчика можно скачать готовые документы на выполнение работ и прочие правовые документы.

Таким образом, пользователи приложения экономят и время, и средства. На площадке Wapex легко можно найти любого специалиста по индивидуальным запросам, не нужно самим искать приемлемые варианты в Интернете, куда-либо звонить и долго договариваться о встрече. При этом приложение бесплатно и не делает наценку за предоставляемые пользователям услуги.

Wapex – обширная база клиентов, и оказаться в числе представленных в приложении компаний – значит, заслужить доверие пользователя. К тому же, регистрируясь в Wapex, исполнитель не тратит время и деньги на раскрутку своего проекта и гарантированно получает заказы.

Именно поэтому созданное в Тюмени приложение активно расширяет географию и популярно среди желающих завести собственный бизнес в самых разных регионах России. Сегодня Wapex – успешная франшиза, уверенно захватывающая всё больше субъектов нашей страны и приносящая ежегодный доход минимум от 2 млн рублей. Разработчики приглашают к сотрудничеству эксклюзивных дилеров, готовых внедрить приложение у себя дома, не только из России, но и из стран ближнего зарубежья.

Стать дилером перспективного и уже сейчас успешного и прибыльного проекта просто. Узнать подробности можно на сайте.