Тоболяки соберут гигантскую мозаику "Конек-горбунок"

| Фото: из группы "Центр искусств и культуры Тобольска" во ВКонтакте | Фото: из группы "Центр искусств и культуры Тобольска" во ВКонтакте

Гигантскую мозаику "Конек-горбунок" соберут в рамках празднования 432-й годовщины Тобольска 29 июня, сообщает администрация города.

Мозаичная картина по мотивам сказки известного писателя Петра Ершова установят на арт-площадке "Перов" на пешеходной зоне Красной площади. На полотне размером 3,6 на 2,8 метра будут нарисован Иванушка на Коньке-горбунке, рыба-кит и виды Тобольска.

Собрать картину, разбитую из 400 кусочков предложат тоболякам и гостям города. Принять участие в изготовлении панно сможет любой желающий.

Площадка "Перов" начнет свою работу в 13 часов.