Кролиководством займется многодетная семья Агарковых из Аромашево

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Многодетная семья Агарковых из Аромашево получила в дар кроликов и изготовленные на заводе по современной технологии специальные клетки для их содержания в рамках совместного проекта партии "Единая Россия" и Тюменского регионального отделения "Детского российского фонда", руководит которым Галина Сушинских, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

В семье Анны и Виктора Агарковых шестеро детей, младшей Веронике еще нет и месяца – она родилась 16 мая. В ноябре 2018 года для Агарковых на собранные членами фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы личные средства, а также с помощью аромашевских единороссов построили дом площадью 148 кв. метров. Теперь их подсобное хозяйство пополнится кроликами, поскольку об этом попросил глава семьи, который знает и умеет это делать — у Виктора был опыт выращивания кроликов.

Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов и глава Аромашевского муниципального района Игорь Власов передали клетки и кроликов Агарковым. По предложению Галины Сушинских возможность помогать другим появится уже у самих Агарковых – часть будущего кроличьего потомства они подарят другим многодетным семьям. А потомства, по словам специалистов, будет много: одна из крольчих в 2018 году принесла 296 крольчат, остальные — немногим меньше.

Андрей Артюхов уверен, подобные семьи нуждаются в поддержке. "Как правило, те, кто становятся участниками проекта "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи", — малообеспеченные семьи, но мы им даем новые возможности. Самое важное — они начинают активно развиваться, у всех растет домашнее хозяйство. Мы им помогаем, даем старт для дальнейшего роста, это много значит для них", — отметил секретарь регионального отделения.

Игорь Власов подчеркнул, выбор на Агарковых пал не случайно, это большая семья, которая пользуется авторитетом в районе, а родители воспитывают детей в труде.

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