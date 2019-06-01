Интернет-портал об экономических и финансовых исследованиях организовал Банк России

| Фото: Банка России | Фото: Банка России

Обзоры научных исследований, колонки, интервью с российскими и зарубежными экономистами и другие материалы можно найти на портале Эконс, который открыл Банк России, сообщает пресс-служба банка.

Эксперты поднимут темы, которые касаются политики центральных банков, макроэкономики, развития финансовых рынков, финансовых технологий. Авторами публикаций станут сотрудники Банка России, специалисты исследовательских и научных организаций, аналитики компаний и банков.

Часть материалов сайта будет переводиться на английский язык. В основном это публикации, касающиеся российской экономики, либо представляющие собой взгляд из России на общую глобальную повестку центральных банков и финансовых регуляторов.

Для создания и развития портала сформирована редакция, основу которой составили журналисты, работавшие в ведущих деловых медиа.