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Интернет-портал об экономических и финансовых исследованиях организовал Банк России

Экономика, 18:32 17 июня 2019

Банка России | Фото: Банка России

Обзоры научных исследований, колонки, интервью с российскими и зарубежными экономистами и другие материалы можно найти на портале Эконс, который открыл Банк России, сообщает пресс-служба банка.

Эксперты поднимут темы, которые касаются политики центральных банков, макроэкономики, развития финансовых рынков, финансовых технологий. Авторами публикаций станут сотрудники Банка России, специалисты исследовательских и научных организаций, аналитики компаний и банков.

Часть материалов сайта будет переводиться на английский язык. В основном это публикации, касающиеся российской экономики, либо представляющие собой взгляд из России на общую глобальную повестку центральных банков и финансовых регуляторов.

Для создания и развития портала сформирована редакция, основу которой составили журналисты, работавшие в ведущих деловых медиа.

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# Банк России , Интернет , финансы

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