Определены победители соревнований пришкольных лагерей в Заводоуковске
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Команда пришкольного лагеря Падунской средней школы заняла первое место по итогам соревнований среди пришкольных лагерей, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.
В соревнованиях "Сильные, ловкие, умелые" участвовали 16 пришкольных лагерей, в которых отдыхают более 1 тыс. 600 школьников. Соревнования проводились в рамках Всероссийского олимпийского дня.
В итоге падунские школьники стали первыми, команда пришкольного лагеря Горюновской школы заняла второе место, третье место у команды пришкольного лагеря Старозаимской школы. Все участники получили призы.