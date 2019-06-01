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Определены победители соревнований пришкольных лагерей в Заводоуковске

Спорт, 17:27 17 июня 2019

архив www.rusathletics.com | Фото: архив www.rusathletics.com

Команда пришкольного лагеря Падунской средней школы заняла первое место по итогам соревнований среди пришкольных лагерей, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

В соревнованиях "Сильные, ловкие, умелые" участвовали 16 пришкольных лагерей, в которых отдыхают более 1 тыс. 600 школьников. Соревнования проводились в рамках Всероссийского олимпийского дня.

В итоге падунские школьники стали первыми, команда пришкольного лагеря Горюновской школы заняла второе место, третье место у команды пришкольного лагеря Старозаимской школы. Все участники получили призы.

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# Заводоуковск , пришкольные лагеря , соревнования

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