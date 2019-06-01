Селянка при продаже теленка лишилась восемьдесяти тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

80 тыс. рублей лишилась жительница Сорокинского района при продаже теленка, сообщает УМВД по Тюменской области.

С заявлением о хищении денежных средств в полицию района обратилась жительница дер. Рядовичи. Девушка рассказала, что разместила в сети объявление о продаже теленка.

Вскоре ей позвонил неизвестный и предложил перевести оплату за товар. Однако женщина усомнилась в честности покупателя и отказалась сообщить ему номер своей карты. Тогда мужчина посоветовал ей перевести деньги с банковской карты на более безопасный счет.

Постоянно находясь на связи, давая советы и рекомендации, звонивший так запутал потерпевшую, что она перевела на его счет все имевшиеся средства. Ущерб составил 80 тыс. рублей. Возбуждено уголовное по статье "Мошенничество".