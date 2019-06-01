Сургутского угонщика авиалайнера будут судить

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Жителя Сургута, совершившего угон самолета, будут судить. Уголовное дело направлено в суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Напомним, 22 января 2019 года, на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву, житель Сургута во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и с угрозами требовал изменить курс на Республику Афганистан.

Воздушное судно, на борту которого находилось 69 пассажиров и шесть членов экипажа, произвело посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Там злоумышленника задержали правоохранительные органы.

По заключению комиссии экспертов, подозреваемый страдает тяжелым хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении.