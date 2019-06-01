На первом пути Крымского моста сомкнули рельсы

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Строители завершили укладку звеньев из шпал и рельсов на первом пути Крымского моста 14 июня. В этом направлении поезда будут ходить с полуострова на материк, сообщает пресс-служба Крымского моста.

Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев – "Тамань" и "Керчь". 2,5 тыс. тонн рельсов и 38 тыс. железобетонных шпал было уложено для создания колеи длиной 19 км.

На втором железнодорожном пути моста еще предстоит уложить 7 км рельсошпальной решетки. Рельсы и шпалы собираются в 25-метровые звенья на берегу и перевозятся на мост путеукладочными кранами на специальных платформах. Из звеньев формируются участки пути длиной по 440 метров. Между ними ставятся уравнительные приборы для компенсации температурных напряжений.

Синхронно с мостом строятся подходы. Со стороны Крыма это двухпутная дорога линейной длиной 18 км (два пути суммарно – 36 км), которая свяжет мост с железнодорожной сетью на полуострове через действующую станцию Багерово. Работа развернута по всей длине трассы. На готовых участках с защитным слоем из дренирующего грунта формируется верхнее строение пути. Готово 16 из 36 км рельсового пути главного хода.

Вместе с трассой возводится новая станция Керчь-Южная. Она включает вокзал на 200 человек, пост электрической централизации и блокировки и парк путей для приема и отправления грузовых и пассажирских поездов.

На другом берегу Керченского пролива, со стороны Тамани, железнодорожники ведут к мосту двухпутный участок пути длиной 40 км. Верхнее строение пути готово в полном объеме. Собрано и уложено 163 стрелочных перевода, установлено более 2,5 тыс. опор и консолей контактной сети. Степень готовности искусственных сооружений, включая мосты и путепроводы, — от 98 до 100 %. На подходе строится станция Тамань Пассажирская с вокзалом вместимостью до 50 человек и двумя парками путей – грузовым и пассажирским.

Железнодорожная часть моста и подходы заработают в 2019 году. Автодорожная часть была открыта досрочно и уже действует более года.