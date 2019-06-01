Жители и гости Тобольска увидели спектакль в Посаде сибирских старожилов
| Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник
Участников проекта "Театральные выходные в Тобольском музее" впервые принял интерактивный музей под открытым небом "Посад сибирских старожилов" 16 июня, сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.
Мероприятие состоялось, несмотря на дождь. Гости стали участниками увлекательной экскурсии и увидели спектакль "Не все коту масленица" по пьесе Александра Островского в исполнении артистов Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова.
Очередное мероприятие из цикла "Театральные выходные в Тобольском музее" состоится в Посаде сибирских старожилов 23 июня. Здесь снова представят спектакль "Не все коту масленица". Продолжительность составляет два часа.