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Жители и гости Тобольска увидели спектакль в Посаде сибирских старожилов

Общество, 10:30 18 июня 2019

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

Участников проекта "Театральные выходные в Тобольском музее" впервые принял интерактивный музей под открытым небом "Посад сибирских старожилов" 16 июня, сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

Мероприятие состоялось, несмотря на дождь. Гости стали участниками увлекательной экскурсии и увидели спектакль "Не все коту масленица" по пьесе Александра Островского в исполнении артистов Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова.

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Очередное мероприятие из цикла "Театральные выходные в Тобольском музее" состоится в Посаде сибирских старожилов 23 июня. Здесь снова представят спектакль "Не все коту масленица". Продолжительность составляет два часа.

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# музей , спектакль , экскурсия

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