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Банду телефонных мошенников приговорили к реальным срокам заключения

Происшествия, 11:36 18 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Участников организованной преступной группы, виновных в мошенничествах, осудили в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Трое ранее судимых мужчин с декабря 2017 года по февраль 2018-го совершили ряд хищений денежных средств у жителей Тюмени.

Один из преступников звонил на стационарные телефоны, представляясь абонентам их родственником. Он сообщал, что в результате драки по его вине человек попал в больницу, а его самого задержали сотрудники полиции. Для решения вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности необходимо оплатить лечение пострадавшего. Другой участник группы представлялся сотрудником полиции, он подтверждал сказанное и называл сумму необходимую для урегулирования вопроса. Третий участник контролировал приближение посторонних во время совершения преступления.

Деньги потерпевшие переводили на указанные злоумышленниками реквизиты. Всего пострадавшим был причинен ущерб на сумму более 1 млн 100 тыс. рублей.

Суд приговорил двух участников преступной группы к 7,5 годам лишения свободы, третий участнику получил восемь лет.

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# мошенничество , суд

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