  • 18 июня 201918.06.2019вторник
  • USD64,3187
    EUR72,1077
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер северо-западный

В Омутинском районе приставы взыскали штраф за вырубку леса

Происшествия, 12:20 18 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Штраф за незаконную вырубку леса после вмешательства судебных приставов заплатил житель Омутинского района, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Житель д. Пиньгина незаконно вырубил лес в Омутнском районе. Сумма ущерба составила 129 тыс. рублей. Судебный пристав-исполнитель в отношении мужчины вынес постановление о временном ограничении в пользовании водительским удостоверением.

Период ограничения совпал с плановой заменой водительского удостоверения. Должник являлся собственником двух УАЗов, поэтому ему пришлось оплатить ущерб.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вырубка леса , судебные приставы , штраф

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:04 18.06.2019Югорчанин до смерти избил оппонента из-за ДТП на парковке
12:20 18.06.2019В Омутинском районе приставы взыскали штраф за вырубку леса
11:58 18.06.2019Ревнивая тюменка ударила ножом сожителя
11:36 18.06.2019Банду телефонных мошенников приговорили к реальным срокам заключения