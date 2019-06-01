В Омутинском районе приставы взыскали штраф за вырубку леса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Штраф за незаконную вырубку леса после вмешательства судебных приставов заплатил житель Омутинского района, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Житель д. Пиньгина незаконно вырубил лес в Омутнском районе. Сумма ущерба составила 129 тыс. рублей. Судебный пристав-исполнитель в отношении мужчины вынес постановление о временном ограничении в пользовании водительским удостоверением.

Период ограничения совпал с плановой заменой водительского удостоверения. Должник являлся собственником двух УАЗов, поэтому ему пришлось оплатить ущерб.