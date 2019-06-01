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Три муниципалитета региона получат средства на ликвидацию свалок

Губернатор, 11:03 18 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 117 млн рублей направит правительство Тюменской области на ликвидацию свалок в трех муниципалитетах региона. Распоряжения о выделении средств на заседании президиума регионального правительства 17 июня, подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Средства направят в бюджеты Ишимского и Тюменского районов, а также Заводоуковского городского округа. Данные территории избавят от 253 свалок, наибольшее число из них – 222 – в Тюменском районе.

Александр Моор поинтересовался, как продвигается запланированная на текущий год работа по ликвидации свалок в целом по региону. Заместитель губернатора Лариса Теплоухова рассказала, что всего в области зарегистрировано 463 несанкционированные свалки, выявленные до 1 января 2019 года. Работа по их ликвидации идет в плановом порядке. В ближайшее время будут выделены средства на ликвидацию свалок в оставшихся двух районах – Исетском и Нижнетавдинском.

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# Александр Моор , Губернатор , ликвидация , распоряжение , свалки

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