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Акция "Дороги без ДТП" прошла на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Общество, 14:25 19 июня 2019

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Профилактическую акцию "Дороги без ДТП" провели тобольские сотрудники ГИБДД на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщает администрация Тобольска.

Автоинспекторы напомнили водителям, что от соблюдения правил дорожного движения зависит здоровье и жизнь участников движения. Полицейские рассказали о местах проведения ремонтных работ на федеральной трассе, также о произошедших дорожных авариях, их причинах и последствиях.

Представитель координационного совета общественных организаций Тобольска Фаяз Музафаров особое внимание уделил соблюдению режима труда и отдыха во время длительной поездки, и безопасной перевозке юных пассажиров. Водителям и пассажирам были вручены памятки с номерами телефонов экстренных служб и профилактической информацией.

В поддержку профилактической акции участники провели фотоссесию с хештегами #ДорогиБезДТП, #БезопаснаяДорога и плакатами #ТрассыБезДТП, на которых оставили свои пожелания для участников дорожного движения.

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# автоинспекторы , ДТП , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск

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