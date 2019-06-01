Акция "Дороги без ДТП" прошла на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Профилактическую акцию "Дороги без ДТП" провели тобольские сотрудники ГИБДД на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщает администрация Тобольска.

Автоинспекторы напомнили водителям, что от соблюдения правил дорожного движения зависит здоровье и жизнь участников движения. Полицейские рассказали о местах проведения ремонтных работ на федеральной трассе, также о произошедших дорожных авариях, их причинах и последствиях.

Представитель координационного совета общественных организаций Тобольска Фаяз Музафаров особое внимание уделил соблюдению режима труда и отдыха во время длительной поездки, и безопасной перевозке юных пассажиров. Водителям и пассажирам были вручены памятки с номерами телефонов экстренных служб и профилактической информацией.

В поддержку профилактической акции участники провели фотоссесию с хештегами #ДорогиБезДТП, #БезопаснаяДорога и плакатами #ТрассыБезДТП, на которых оставили свои пожелания для участников дорожного движения.