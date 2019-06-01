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Более десяти предприятий области предложат вакансии на ярмарке

Общество, 08:07 20 июня 2019

Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Ярмарка вакансий предприятий сферы обслуживания пройдет в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в/3) 20 июня с 10 часов, сообщают организаторы.

Набирать персонал будут более 15 работодателей по вакансиям: врач, маляр, жестянщик, кондуктор, водитель автомобиля, слесарь по ремонту автомобилей, повар, воспитатель, уборщик служебных и производственных помещений, машинист по стирке и ремонту спецодежды, горничная, юрисконсульт, бухгалтер, слесарь-сантехник, электрик, администратор, портной, закройщик, монтер пути, разнорабочий, монтировщик шин, инженер-электроник, машинист бульдозера, машинист катка, машинист автогрейдера, продавец, кассир, пекарь, менеджер.

Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие – вход свободный.

Телефон горячей линии 27-36-05.

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# ярмарка вакансий

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