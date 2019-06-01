Артисты Мариинки и тюменской филармонии готовятся к "Лету в Тобольском кремле"

| Фото: департамента инвестполитики и господдержи предпринимательства Тюменской области | Фото: департамента инвестполитики и господдержи предпринимательства Тюменской области

Артисты хоровой капеллы тюменской филармонии и Мариинского театра под руководством художественного руководителя Академии молодых оперных певцов Ларисы Гергиевой готовят программу XI музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле".

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" художественный руководитель хоровой капеллы Альберт Мишин, о том, какие произведения войдут в программу "Оперное-гала", еще обсуждается - она может поменяться.

Он пояснил, что сначала тюменские и столичные коллективы репетируют отдельно, а после работают вместе: непосредственно на генеральных репетициях за день-два перед концертом. Выступления на уличной площадке требуют особой подготовки – на открытом воздухе сложно звучать.

"Главная ценность такого выступления в том, что за тобой находится древний памятник архитектуры. У каждого города на земле есть свое предназначение. Тобольск – это один из городов-хранителей истории", – отметил Альберт Мишин.

Он не раз выступал на концертах в Вологодском кремле, будучи художественным руководителем мужского хора Вологодской филармонии, и считает, что между артистом и зрителем устанавливается особая связь, которая подпитана древними стенами. "В таких "местах силы" я выступал не единожды – Великий Новгород, Псков, Великий Ростов, Вологда, Тобольск…", - рассказал он.

Личное знакомство с городом-хранителем истории ждет солистка Мариинского театра Наталья Павлова. Она знает, что после революции в Тобольск отправили царскую семью Николая II. "Город, не убивший царя" – место с долгой и многогранной историей, с особой духовностью, которую можно изучать с разных сторон, считает Наталья Павлова.

"Выступление на фестивале "Лето в Тобольском кремле" – это возможность соприкоснуться с историей. Насколько мне известно, Тобольский кремль – это единственный кремль в Сибири. Много моих коллег рассказывали об уникальной энергетике этого места и зрителях. Настало время убедиться в этом самой", – поделилась артистка.

Петербургская певица выступит на фестивале "Лето в Тобольском кремле" впервые. Она рассказала, что в разные годы в программе мероприятия принимали участие ее друзья и коллеги.

"Яркое и масштабное событие, а этим могут похвастаться далеко не все города. Мероприятия такого формата в регионах проходят редко, а зря! На фестивале "Лето в Тобольском кремля" я исполню одну из своих любимых партий – арию Виолетты из оперы "Травиата"", – предвосхищает событие Наталья Павлова.

Ведущие солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра готовят программу "Оперное-гала" под руководством вокального педагога, концертмейстера, народной артистки России Ларисы Гергиевой. На сцене в Тобольске популярные оперные арии исполнят шесть солистов Мариинки:

- Наталья Павлова. В 2006 году окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. Первая исполнительница монооперы "Дневник Анны Франк" Григория Фрида в Мариинском театре. Участница премьер последних сезонов Мариинки: "Травиата", "Не только любовь", "Фальстаф". Как приглашенная солистка задействована в 14-ти постановках театра. Выступала в Швеции, Финляндии, Англии и США.

– Андрей Серов. В 2001 году окончил Институт современного искусства в Москве. Был солистом Московской областной филармонии, театра "Геликон-опера". На сцене Мариинского театра дебютировал в 2009 году. Исполняет партии в более 30 постановках Мариинки, среди которых – "Травиата", "Женитьба Фигаро", "Укрощение строптивой" и другие. Под руководством Валерия Гергиева артист выступал в Нью-Йоркской филармонии, в Венском концертхаусе и на других известных площадках. Гастролировал во Франции, Дании, Израиле, Германии, Великобритании, Венгрии, Италии, Южной Корее и Эстонии.

– Анна Матис. Обладательница уникального по тембру и силе меццо-сопрано. Окончила региональную консерваторию Ниццы (Франция) по классам оперного пения и режиссуры. На протяжении нескольких сезонов стажировалась в оперной студии Академии Санта Чечилия (Рим, Италия) под руководством Ренаты Скотто. Дебютировала в партии Графини в опере В. А. Моцарта "Свадьба Фигоро" в Веймаре (Германия).

– Татьяна Старкова. Обучалась на кафедре сольного пения в Пермской государственной академии искусства и культуры. Задействована в восьми постановках Мариинки. В марте 2018 исполнила заглавную партию в опере Пуччини "Манон Леско", а в декабре того же года – заглавную партию в опере "Аида" Верди на сцене филиала Мариинского театра во Владикавказе.

– Ярослав Петряник. В 2013 году окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. На сцене театра оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории исполнил партии Фигаро ("Свадьба Фигаро"), Эбн-Хакиа ("Иоланта"), Жоржа Жермона ("Травиата"). С 2013 года – солист Академии молодых оперных певцов. В Мариинском театре дебютировал в концертном исполнении оперы "Саламбо" Мусоргского. Задействован в более 40 спектаклях Мариинки, среди которых – "Севильский цирюльник", "Укрощение строптивой", "Волшебная флейта" и другие.

– Савва Хастаев. Выпускник Московской консерватории. Вместе с солистами Академии участвовал в первом исполнении оперы Леонида Клиничева "Бэла" (2014) и "Казаки" (2016), а также – в цикле концертных исполнений советских опер: "Тихий Дон" Ивана Дзержинского, "Кола Брюньон" Дмитрия Кабалевского, "Не только любовь" Родиона Щедрина. Среди партий, исполняемых артистом в Мариинском театре – партии Кассио ("Отелло"), Гастона ("Травиата"), Молодого цыгана ("Алеко") и другие. Гастролировал с сольными концертными программами в Германии, Аргентине, США, Швейцарии.

Напомним, XI музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" пройдет под открытым небом на Красной площади 6 июля. На сайте лето-в-кремле.рф можно приобрести билеты, а также ознакомиться с предложенным трансфером и экскурсионными программами от туристических операторов Тюменской области.

Ирина Ромашкина