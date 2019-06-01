Новый сервис для грузоотправителей разработали в СвЖД

| Фото: РЖД во ВКонтакте | Фото: РЖД во ВКонтакте

Сервис, включающий полный цикл транспортного обслуживания - от приемки сырья у поставщика до отправки готовой продукции холдинга контейнерным поездом, - разработала для Тюменского фанерного завода Свердловская дирекция по управлению терминально-складским комплексом. Все услуги предоставляются на основе единого договора с четко выстроенной цепочкой взаимодействия структурных подразделений, сообщает РЖД.

На первом этапе, с апреля 2019 года, железнодорожники организовали прием и выгрузку сырья из вагонов, его хранение на собственной инфраструктуре, грузовом дворе станции Войновка и доставку на склад фанерного завода.

В ходе подготовительных работ был проведен анализ технических мощностей грузового двора, был приобретен современный механизм "лесной перегружатель", который позволил в несколько раз сократить время нахождения вагонов под выгрузкой.

На следующем этапе СвЖД консолидирует на своей площадке готовую продукцию завода и обеспечит формирование ускоренных контейнерных поездов для ее отправки потребителю. Первый маршрут готовится к отправке 20 июня.