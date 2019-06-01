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В Тобольске случайная встреча закончилась дракой и грабежом

Происшествия, 16:48 19 июня 2019

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в хищении денег и телефона, задержали в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

43-летний потерпевший в ночное время проходил мимо кафе и ему послышалось, что его окликнули. Позже выяснилось, что заявитель обознался, на этой почве между мужчинами завязался конфликт. Злоумышленник ударил пострадавшего по лицу и забрал 9 тыс. рублей, телефон и личные документы.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Вагайского района. Он свою вину признал и отдал похищенный телефон и документы. Деньги злоумышленник успел потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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# избиение , Тобольск , хищение

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