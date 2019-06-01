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От жителей Увата ждут предложений по размещению мусорных контейнеров

Общество, 18:16 19 июня 2019

www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

На проекте #СоздайУват жители могут высказать мнение по размещению контейнерных площадок. Всего определено 257 площадок, сообщает администрация Уватского района.

Вопросы и пожелания по их размещению можно направлять в раздел "Расположение контейнерных площадок" на проекте #СоздайУват. Все предложения будут зафиксированы комиссией и приняты в работу. Проконсультироваться можно по телефонам +7 (34561) 28-100, добавочный 1209, или +7 (34561) 28-112. Отметим, схемы размещения площадок будут доступны для ознакомления на официальном сайте администрации Уватского района в разделе "Благоустройство".

www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

"В течение трех лет планируем возвести площадки. На собраниях с гражданами всех сельских поселений утвердим их месторасположение и только после этого начнем строительство. Например, в Увате схемой определена 61 площадка. В этот год с учетом мнения жителей построим 20 самых необходимых. Следующие действия такие: будем мониторить, где скапливается больше мусора, куда нужно добавить контейнеры, где удобнее размещать площадки. И затем, сделав эти выводы, приступим к дальнейшему обустройству", – сказал начальник управления градостроительной деятельности и муниципального хозяйства Евгений Оборовский.

В июне в населенные пункты района региональный оператор поставил 372 контейнера нового образца, в том числе в Увате – 80, в Туртасе – 70, в Демьянке – 41, в Демьянском – 27.

Напомним, с 1 января 2019 года полномочия по обращению с твердыми коммунальными отходами перешли на региональный уровень. В Уватском районе установку контейнеров и вывоз мусора на полигоны ТБО осуществляет подрядчик регионального оператора ООО "ТрансСервис". За муниципалитетом остались вопросы утверждения схем расположения контейнерных площадок.

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# контейнеры , мусор , Уватский район

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