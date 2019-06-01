Полиция задержала похитителей молодого тюменца

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Трое жителей Тюмени 1995, 1996 и 1998 годов рождения обвиняются в похищении человека, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

В начале апреля в правоохранительные органы обратился мужчина 1994 года рождения, который сообщил, что 1 апреля его похитили трое неизвестных ему мужчин на территории торгового центра и насильно удерживали в заложниках на протяжении 3,5 часов, требуя 650 тыс. рублей за освобождение. Они угрожали применить насилие. Потерпевший согласился на условия преступников, после чего они высадили его на ул. Восстания в Тюмени.

Информация подтвердилась. Однако обвиняемые покинули территорию области. Благодаря следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям злоумышленников удалось задержать. Им предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.